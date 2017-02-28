Лишь половина жителей подаст в СГД годовую декларацию о доходах

В этом году подать в Службу государственных доходов (СГД) годовую декларацию о доходах планируют лишь 57% жителей, показал опрос, проведенный Институтом финансов «Swedbank».

Каждый третий респондент указал, что декларацию подавать не будет, а каждый десятый (13%) еще колеблется. Чаще всего (в 54% случаев) причиной отказа от подачи декларации указывается отсутствие в течение года декларируемых доходов. Но такое мнение может быть ошибочным, поскольку в этом году налогоплательщикам предоставлена возможность возвратить переплаченный подоходный налог с населения не только за расходы на лечение, образование и взносы в частные пенсионные фонды, но и за детские кружки, или образование по интересам, и необлагаемый дифференцированный минимум, превышающий примененную за месяц величину.

Чаще среднего подать декларацию планируют женщины (62% против 52% мужчин) и жители в возрасте от 40 до 49 лет (66%).

Намного меньший интерес к подаче годовой декларации о доходах (всего 35%) проявляют получатели низких доходов (до 280 евро после уплаты налогов),

в то время как среди налогоплательщиков со средними доходами (от 500 до 700 евро) доля желающих возвратить переплаченный подоходный налог с населения вдвое больше (70%).

Реклама

«Нередко люди утверждают, что у них слишком мало денег, чтобы их планировать, но это в корне неверно - чем меньше денег, тем тщательнее надо рассчитывать все текущие доходы и расходы. Подачу годовой декларации о доходах следует воспринимать как возможность пополнить свой бюджет. В этот момент необходимо преодолеть барьеры и помнить, что возврат переплаченного налога – это законное право каждого налогоплательщика. Так зачем же отказываться от собственных денег?» - указывает эксперт Института финансов «Swedbank» Эвия Кропа.

Хотя половина (46%) жителей информирована о возможности вернуть переплату за необлагаемый дифференцированный минимум, лишь для незначительной части (15%) это служит дополнительным стимулом для подачи декларации. В то же время значительная часть общества очень смутно представляет себе изменения в налогообложении, связанные с необлагаемым дифференцированным минимумом. Так, например, 14% участников опроса не знают, какую сумму они могли бы вернуть, подав декларацию, а каждый второй (50%) ответил, что впервые слышит о такой возможности.

«Работник, в 2016 году получавший зарплату до 1000 евро до уплаты налогов, подав годовую декларацию о доходах, может возвратить ту часть необлагаемого минимума, которая не применялась ежемесячно при выплате зарплаты. Особенно важно использовать эту возможность получателям малых зарплат. Например, человек, получающий 380 евро в месяц до уплаты налогов, без иждивенцев или с одним зарегистрированным иждивенцем, не имеющий дополнительных доходов, подав декларацию, может возвратить от государства 69 евро за не примененную часть дифференцированного необлагаемого минимума», - поясняет Эвия Кропа.

Однако опрос показал, что об изменениях, призванных уменьшить неравенство, хуже всего информированы как раз те слои населения, ради которых они вводились.

Большинство респондентов (вплоть до 54%) с доходами до 500 евро в месяц не знает о возможности вернуть переплату налога за дифференцированный необлагаемый минимум, что порождает сомнения в эффективности такого подхода. Итоги опроса подтверждают ранее прозвучавшие опасения, что многие жители из-за недостаточной информированности и высоких административных барьеров не станут подавать декларации и, соответственно, не вернут полагающиеся им деньги.

Правда, важно учитывать, что на подлежащий возврату налог за не примененную часть необлагаемого минимума влияет величина дополнительных доходов и других льгот. Рассчитать полагающуюся им сумму возврата все желающие могут с помощью разработанного Институтом финансов «Swedbank» калькулятора. При этом следует особо отметить, что возврат переплаченного подоходного налога в связи с применением дифференцированного необлагаемого минимума не распространяется на жителей с ежемесячными доходами свыше 1000 евро до уплаты налогов.

При декларировании оправданных расходов за 2016 год следует учитывать, что

теперь в эту категорию включены расходы на оплату образования по интересам для детей в возрасте до 18 лет.

То есть, родители могут вернуть часть подоходного налога с населения из сумм, уплаченных, например, за занятия музыкой, танцами или спортом.

По данным Института финансов «Swedbank», большинство (73%) родителей указывает, что их дети посещают кружки и секции вне обязательной школьной программы. Но о возможности вернуть переплаченный подоходный налог с населения информированы только 66% респондентов, а 14% усматривают в этом дополнительный стимул для подачи годовой декларации о доходах.

Общая сумма оправданных расходов на образование и медицинские услуги за одного ребенка в 2016 году определена в размере 215 евро, то есть, максимальная сумма возврата налога за эти расходы для каждого ребенка составляет 49,45 евро.

Прием годовых деклараций о доходах начнется 1 марта. По-прежнему действуют все ранее определенные возможности возврата налога – за оплату лечения и образования, взносы в частные пенсионные фонды, платежи премий страхования жизни и здоровья, а также пожертвования. Скорейший способ подачи декларации – через электронную систему декларирования Службы государственных доходов, поскольку в ней уже заранее отражена вся информация о налогоплательщике, включая перенесенные с предыдущих лет расходы на медицинские услуги и образование.