Профсоюз полиции: «Из-за денег на детские босоножки полицейский может остаться без работы»

Коллаж Русского TVNET
 
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«Вранье, лень и непрофессионализм - ингридиенты супа Министра Внутренних дел»

Коллаж Русского TVNET. Фото: Evija Trifanova / Ieva Lūka / LETA

Виктория Пушкеле


Член правления Объединенного полицейского профсоюза Алексей Росликов считает приказ начальника Государственной полиции Интса Кюзиса об изменениях в организации работы дорожной полиции абсурдным. «Заднее место прикрыли приказом, никто формально и не скажет, что мы не боремся с коррупцией», - комментирует он. Кроме того, подобные приказы и изменения в системе работы полицейских, по мнению Росликова, имеют обратный эффект, а именно - вынуждают патрульных брать взятки.

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