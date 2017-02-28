Профсоюз полиции: «Начальство прикрыло заднее место указом, полицейские продолжат брать взятки»

Izvēlies atbildi

Да, я давал взятку и считаю, что это нормально 12%

Да, мне приходилось давать взятку, но считаю, что это неправильно 57%

Нет, я не давал взятку, но при необходимости допускаю такую возможность 12%

Нет, я никогда не давал взятку, и не собираюсь 18%