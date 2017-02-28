Профсоюз полиции: «Начальство прикрыло заднее место указом, полицейские продолжат брать взятки»

Член правления Объединенного полицейского профсоюза Алексей Росликов считает приказ начальника Государственной полиции Интса Кюзиса об изменениях в организации работы дорожной полиции абсурдным. «Заднее место прикрыли приказом, никто формально и не скажет, что мы не боремся с коррупцией», - комментирует он. Кроме того, подобные приказы и изменения в системе работы полицейских, по мнению Росликова, имеют обратный эффект, а именно - вынуждают патрульных брать взятки.
- «Вранье, лень и непрофессионализм - ингридиенты супа Министра Внутренних дел»
- Каждый день на ковёр к начальству: «С собой имею такую-то сумму, она нужна мне для таких-то целей...»
- Из-за денег на детские босоножки полицейский может остаться без работы
- Правозащитник хочет занять нейтральную позицию - чтоб «и нашим, и вашим»».
- «Вы думаете, если при таком раскладе полицейскому принесут деньги, он их не возьмёт? Возьмёт!»