Правительство решило объявить конкурс на должность начальника KNAB

Логотип Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и флаг Латвии
 

Логотип Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и флаг Латвии. Фото: Edijs Pālens / LETA

Кабинет министров сегодня одобрил два проекта правил, необходимых для объявления конкурса на должность руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

До заседания правительства не был согласован вопрос о том, следует ли обнародовать имена претендентов на должность начальника KNAB, отобранных в первом туре конкурса.

Руководитель Госканцелярии Мартиньш Криевиньш как член конкурсной комиссии считает, что обнародовать их имена после первого тура конкурса не следует.

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С ним не согласна представитель KNAB Илзе Юрча. Она считает, что в таком случае не будет обеспечена прозрачность, и Латвия может заслужить упреки со стороны международных организаций.

Премьер-министр Марис Кучинскис не разделяет ее мнение. Он считает, что обнародование имен претендентов после первого тура может повредить тем из них, кто не выиграет конкурс. Он также развеял опасения по поводу политического давления в ходе конкурса на пост главы KNAB, подчеркнув, что нет ни малейших индикаций о политическом давлении.

Заявки на конкурс будут приниматься до 29 марта 2017 года.

В связи с объявлением конкурса правительство одобрило проект распоряжения об открытом конкурсе на должность руководителя , а KNAB также поправки к порядку и условиям подачи заявлений претендентами и порядок оценки и отбора претендентов.

Поправки к условиям подачи заявок на конкурс предусматривают, что конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе отберут кандидатов - после проверки их соответствия обязательным требованиям закона о KNAB , оценки поданных документов и заключений компетентных учреждений. В свою очередь на втором этапе будут оцениваться квалификация претендентов, их опыт и знания.

Члены комиссии проведут беседы с претендентами, попросят их устно изложить свое видение приоритетов деятельности и направлений развития бюро, системы госуправления и правовой защиты.

В состав комиссии войдут генеральный прокурор, директор Бюро по защите Сатверсме и начальник Полиции безопасности, а также не более трех уполномоченных представителей Общественно-консультативного совета.

После оценки всех претендентов комиссия примет решение о выдвижении одной или нескольких кандидатур на рассмотрение Кабинета министров или предложит правительству объявить конкурс повторно, если будут отклонены все кандидатуры на должность руководителя KNAB .

Как сообщалось, Сейм принял поправки к закону, согласно которым решено отказаться от требования о наличии по крайней мере трехлетнего опыта работы на руководящей должности для претендентов на пост начальника KNAB . Поправки приняты с тем, чтобы в конкурсе мог участвовать более широкий круг претендентов.

Снижение требований к претендентам было продиктовано тем, что предыдущий конкурс на должность начальника бюро завершился безрезультатно. На конкурс было подано десять заявок, однако комиссия признала, что ни один из претендентов, включая бывшего главу KNAB Ярослава Стрельчонка, не может быть выдвинут во второй тур конкурса.


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