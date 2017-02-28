Рижане без помощи полиции задержали нарушителя: просят откликнуться свидетей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / jon jordan

Днём 25 февраля жители столицы проявили невероятную гражданскую активность - собственными силами задержали водителя, который после совершения ДТП пытался скрыться с месте происшествия. Теперь полиция ищет всех свидетелей происшествия.

25 февраля в 14:27 в Риге, по адресу ул. Вецмилгравья 9/1, автоводитель, управлявший транспортным средством Mercedes-Benz, не справился с управлением и протаранил два транспортных средства, припаркованных вдоль дороги - Volkswagen и Volvo.

После ДТП водитель Mercedes-Benz не сообщил о случившемся в полицию и пытался скрыться с места происшествия. Однако очевидцы произошедшего собственными силами задержали нарушителя, пока на место ДТП не прибыли сотрудники полиции.

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Госполиция просит откликнуться всех свидетелей происшествия, в том числе и тех, кто помог задержать водителя Mercedes-Benz. Звонить можно по телефону 67829241 в рабочие дни с 8.00 до 16.30 и по телефону 110 в любое время.

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