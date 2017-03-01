В Литве полицейские взяток не берут. Получится ли у Латвии?

 

Фото: AFP/LETA

Пока в Латвии полицейские возмущены требованием, запрещающим им на работе иметь при себе сумму наличных денег более 30 евро, в Литве полицейские с аналогичным требованием уже смирились. Там такое ограничение дало результат, сообщает Русское вещание LTV7.

Около 4000 тысяч водителей в соседней Литве за последние 5 лет предстали перед судом за дачу взятки полицейским. Наказание — либо денежный штраф в несколько тысяч евро, либо тюремное заключение сроком до четырёх лет. В Латвии же количество уголовных дел за дачу взяток полицейским — в несколько раз меньше.

В кошельке у литовских полицейских должно быть не более тридцати восьми евро наличными.

Такое ограничение ввели около 5 лет назад, чтобы бороться со взяточничеством на дорогах.

«Как и при любых нововведениях, полицейские не были в восторге от изменений. Но со временем они просто смирились с этими требованиями. Это был один из самых значительных шагов в борьбе с коррупцией. И за последние пять лет, было заведено 4 тысячи уголовных дел за взяточничество или попытку дать взятку. Были заведены дела и на тех, кто брал взятки», - говорит старший специалист Дорожной полиции Литвы Мария Казанович.

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Денежный штраф за взяточничество может достигать двух тысяч евро. Для полицейских это еще и предупреждение на работе… Теперь на их автомобилях красуются наклейки — Aš neimu kyšių— я не беру взяток. Причем деньги не обязательно должны оказаться в руках у полицейского. В Литве достаточно спросить — «Может договоримся?» На основе этого полицейский может сообщить о нарушении. К тому же всё, что происходит в машине стражей порядка — фиксируется — ведётся аудио и видео запись.

Зарплата литовских полицейских не выше латвийских. Около семисот евро на руки.

Благодаря новой политике борьбы со взяточничеством, рейтинг доверия к полицейским вырос до рекордных показателей. В Латвии самое распространённое наказание за дачу взятки — принудительные работы. Однако, законом предусмотрено и заключение под стражу сроком до 5 лет.

В среднем полицейским на дорогах Латвии предлагают взятку в размере 20-30 евро. Однако, как отмечают стражи порядка, обычно размер взятки зависит от правонарушения. Один из последних громких случаев, когда в Латгальском регионе был задержан автомобиль с грузом контрабандных сигарет. И водитель, чтобы его отпустили, предлагал взятку в размере 5 тысяч евро.

В прошлом году зафиксировано 198 случаев дачи взяток полицейским.

В 2015 году таких случаев было 190, в 2014 — 195. – то есть в десятки раз ниже литовских показателей. Возможная причина этого — доказать факт дачи взятки довольно трудно. Правда, с недавнего времени в латвийских полицейских машинах начали вести аудиозаписи разговоров. Но ведь дать взятку можно и вне автомобиля.

«В этом году мы надеемся, что хорошо закончится закупка по индивидуальным видеокамерам дорожным полицейским. Сейчас уже ясно, что не сможем оборудовать всех, но мы думаем, что 50% будут экипированы камерой, которая предусмотрена не только для фиксации ДТП, как доказательства, но и поможет для профилактики», - говорит начальник Главного управления порядка ГП Артис Велшс.

Нательные камеры у дорожных полицейских могут появиться уже этим летом. Материал с них будет сразу же сохранятся на сервере. А также у стражей порядка будет возможность в реальном времени следить за происходящим в той или иной точке страны.

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