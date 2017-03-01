Премьер: вопрос о поиске денег для здравоохранения остается открытым

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Zane Bitere / LETA

Острые проблемы здравоохранения должны решаться, перераспределяя деньги внутри отрасли, потому что у государства свободных средств нет, заявил телеканалу LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Комментируя актуальные проблемы в здравоохранении, когда медики ряда учреждений требуют повышения зарплат, премьер-министр решения не предложил, подчеркнув, что решать проблемы в настоящее время возможно только внутри ведомства, у «кого-то отобрав и кому-то дав». Он сообщил, что сегодня министр здравоохранения Анда Чакша встречается с медиками для обсуждения этих вопросов.

«Дополнительных средств в бюджете в настоящее время, конечно же, нет», - сказал Кучинскис.

Реклама

Тем временем Минфин разработал рекомендации по улучшению ситуации в бюджете медицины, и само министерство дает предпочтение первому варианту, который предусматривает выделение здравоохранению 1% социальных взносов, что даст дополнительно 167 млн евро.

Второй вариант предусматривает повышение пациентских взносов, а третий - повышение НДС на один процентный пункт, что принесет дополнительно 80 млн евро.

Премьер подчеркнул, что вопрос о поиске денег для здравоохранения остается открытым и в течение ближайшего месяца по нему ожидаются широкие дискуссии. Кучинскис заверил, что решение по этому вопросу не будет принято, пока не будет получена поддержка общества.

Еще по этой теме
Премьер не говорит, где возьмут деньги на здравоохранение

Премьер не говорит, где возьмут деньги на здравоохранение

Минздрав при помощи денежных компенсаций хочет привлечь врачей на село

Минздрав при помощи денежных компенсаций хочет привлечь врачей на село

Чакша: здравоохранение должно дополнительно получить по 150 млн евро

Чакша: здравоохранение должно дополнительно получить по 150 млн евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 750 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять Wo&Men

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

Смоделировано падение гигантских астероидов на Лондон и Берлин Hi-Tech

Смоделировано падение гигантских астероидов на Лондон и Берлин

SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС Hi-Tech

SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС

Что случилось с беременностью Полины Гагариной Showbiz

Что случилось с беременностью Полины Гагариной

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом Hi-Tech

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом

Здравоохранение

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам давать взятку? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 