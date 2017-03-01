Премьер: вопрос о поиске денег для здравоохранения остается открытым

Острые проблемы здравоохранения должны решаться, перераспределяя деньги внутри отрасли, потому что у государства свободных средств нет, заявил телеканалу LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Комментируя актуальные проблемы в здравоохранении, когда медики ряда учреждений требуют повышения зарплат, премьер-министр решения не предложил, подчеркнув, что решать проблемы в настоящее время возможно только внутри ведомства, у «кого-то отобрав и кому-то дав». Он сообщил, что сегодня министр здравоохранения Анда Чакша встречается с медиками для обсуждения этих вопросов.

«Дополнительных средств в бюджете в настоящее время, конечно же, нет», - сказал Кучинскис.

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Тем временем Минфин разработал рекомендации по улучшению ситуации в бюджете медицины, и само министерство дает предпочтение первому варианту, который предусматривает выделение здравоохранению 1% социальных взносов, что даст дополнительно 167 млн евро.

Второй вариант предусматривает повышение пациентских взносов, а третий - повышение НДС на один процентный пункт, что принесет дополнительно 80 млн евро.

Премьер подчеркнул, что вопрос о поиске денег для здравоохранения остается открытым и в течение ближайшего месяца по нему ожидаются широкие дискуссии. Кучинскис заверил, что решение по этому вопросу не будет принято, пока не будет получена поддержка общества.

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