В Латвию доставлены вертолеты ВВС США Blackhawk

В рамках операции Atlantic Resolve в Латвию были доставлены пять американских вертолетов Blackhawk.
Об этом сообщило посольство США в Латвии на своей странице в Twitter.
1 марта в рижский аэропорт прибыл транспортный самолет ВВС США с вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими подразделения Fеnikss 10-й авиабригады армии США.
#Blackhawks arrive in #Latvia pic.twitter.com/xRoVrZ9S1v— US Embassy Riga (@USEmbassyRiga) March 1, 2017
В церемонии встречи приняли участие посол США в Латвии Нэнси Петтит, министр обороны Раймондс Бергманис,
начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный, замкомандующего ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Догерти.
@Latvijas_armija @USEmbassyRiga #AtlanticResolve nākamā rotācija pirmais BlackHawk ieradies pic.twitter.com/ZAmfW1CyMu— AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) March 1, 2017
Вертолеты должны были доставить еще вчера. Задержка произошла из-за технических проблем с самолетом.
Помимо летательных аппаратов, в рамках операции Atlantic Resolve в Латвию прибудет несколько десятков танков армии США.Еще по этой теме