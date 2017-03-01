В рамках операции Atlantic Resolve в Латвию были доставлены пять американских вертолетов Blackhawk.

Об этом сообщило посольство США в Латвии на своей странице в Twitter.

1 марта в рижский аэропорт прибыл транспортный самолет ВВС США с вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими подразделения Fеnikss 10-й авиабригады армии США.

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В церемонии встречи приняли участие посол США в Латвии Нэнси Петтит, министр обороны Раймондс Бергманис,

начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Иво Могильный, замкомандующего ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Догерти.





















































Aizvērt В Латвию доставлены вертолеты ВВС США Blackhawk Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA







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Вертолеты должны были доставить еще вчера. Задержка произошла из-за технических проблем с самолетом.

Помимо летательных аппаратов, в рамках операции Atlantic Resolve в Латвию прибудет несколько десятков танков армии США.

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