Пассажир поезда Рига-Даугавпилс разочарован русской речью

В редакцию портала apollo.tvnet.lv обратился житель Латвии, который разочаровался в работе предприятия «Pasažieru vilciens» из-за говорящего в поезде исключительно по русски контроллера.

Пассажир пишет: «Я постоянный клиент «Pasažieru vilciens». Поездом езжу довольно часто, поэтому заметил, что на маршруте Рига-Даугавпилс контроллеры с пассажирами говорят только по-русски. Такую ситуацию я пережил, когда ехал из Риги в Даугавпилс 19 февраля. В поезде работала женщина в годах, но латышского языка не знала. Добавлю, что этим работницам следовало бы напомнить и о личной гигиене. Не настало ли время заменить этих работников на целеустремленную молодежь? Надеюсь, Центр госязыка проверит соответствие работников должности.»

Центр госязыка, конечно же, прокомментировал данный сигнал:

«Ситуация, когда сотрудник - контроллер поезда - выполняя свои должностные обязанности, использует иностранный язык, не допустима».

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Однако представитель Центра госязыка Ингрида Берзиня отметила при этом, что в рамках вежливого обслуживания сотрудник, отвечая на вопрос пассажира, заданный на иностранном языке, может ему ответить на этом языке, если он его знает.

После произошедшего Центр госязыка пообещал провести на предприятии проверку.

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