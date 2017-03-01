Кандидаты в мэры Риги от НКП - Борданс, Юрашс и Стрике

Юта Стрике
 

Юта Стрике. Фото: Lita Krone / LETA

Кандидатами в мэры Риги от Новой консервативной партии (НКП) будут руководитель партии Янис Борданс и бывшие работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике и Юрис Юрашс.

Сегодня на пресс-конференции руководители партии критиковали нынешнее руководство Рижской думы и подчеркнули, что, пройдя в думу, с «Согласием» сотрудничать не будут.

Первым номером в списке кандидатов будет Стрике.

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Борданс сообщил, что программа партии состоит из нескольких блоков. Она включает в себя прозрачность в управлении Ригой, ликвидацию коррумпированной системы, упорядочение городской среды с тем, чтобы она стала привлекательной для жителей, гостей и инвесторов.

Стрике и Юрашс на пресс-конференции говорили о коррупции в Рижской думе, о схемах и разбазаривании средств. Юрашс заявил, что в Риге сейчас хозяина нет. «То, что эти люди не сидят, это не их заслуга, а только вопрос времени», - добавил он.

НКП обещает обеспечить порядок в столице.

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