ЦГЯ против «hotel»: «Открылись после этой роковой даты? Ждите, к вам могут прийти!»

Центр госязыка прокомментировал ситуацию с оштрафованным владельцем гостиницы Homelike hotel Артуром Чипатсом, и объяснил, почему в некоторых случаях вывеска «hotel» допустима, а в других - может стать поводом для административной ответственности.

Недавно Русский TVNET рассказывал увлекательную историю про «страшных нарушителей закона», которые вызвали праведный гнев Центра госязыка. Ситуация произошла во втором по величине городе Латвии - в Даугавпилсе. Центр госязыка на 35 евро оштрафовал владельца гостиницы Homelike hotel за вывеску «hotel» на фасаде гостиницы.

Многим данная ситуация показалась абсурдной - ведь каждая вторая гостиница, как в Даугавпилсе, так и в Риге (да, наконец, в любой другой точке мира) использует аналогичные вывески -

а как ещё туристы, не знающие госязыка, распознают потенциальное место ночлега?

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Градус абсурда растёт в свете того, что инспекторы госязыка, навещавшие небольшую гостиницу, в упор «не замечали» другие вывески на иностранном языке, которыми пестрят десятки заведений в центре города.

В качестве примера Русский TVNET упоминал самую большую в Даугавпилсе гостиницу Park Hotel Latgola, кинотеатр Silver Screen Cinema и боулинг Orange. Кроме того, многоэтажная гостиница, на крыше которой красуются 5 заветных букв: H, O, T, E и, соответственно, L, в 2012 году была удостоена почётной грамоты от ЦГЯ за дружелюбную среду для латышского языка.

Фото: Коллаж Русского TVNET

Что уж говорить про Ригу! В столице такие вывески вообще встречаются на каждом шагу...

Для того, чтобы узнать, с чем связана такая «политика двойных стандартов» Русский TVNET обратился за комментарием к Сармите Павулене, руководителю регионального отделения ЦГЯ.

"Закон о госязыке вступил в силу в 2000 году. Во второй части этого закона сказано, что использование языка в частных учреждениях, организациях и предприятиях регулируются, если их деятельность затрагивает интересы общества - здоровье, нравственность, защиту прав потребителей, безопасность на рабочем месте и т.д.

В связи с этим Центр госязыка актуализировал вопрос, связанный с соблюдением общественных интересов при размещении вывесок. Юридическое толкование данного вопроса доступно на домашней странице ЦГЯ с 14 июля 2016 года",

- рассказывает Павулена.

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Отвечая на вопрос Русского TVNET о том, почему Центр не накладывает штраф на другие гостиницы и компании, которые «нарушают» нормы уже не первый год, руководитель регионального отделения ЦГЯ рассказывает:

«Принимая во внимание то, что публичное объяснение и толкование некоторых нюансов было опубликовано совсем недавно, в настоящее время мы оцениваем только те вывески, которые появились после 14 июля 2016 года.

ЦГЯ начинает активное сотрудничество со строительными управлениями городов и разъясняет, как и в каких случаях необходимо использование госязыка».

Комментируя случай с оштрафованным владельцем Homelike Hotel, Павулена поделилась: «Центр обратил внимание на гостиницу Homelike Hotel по двум причинам - во-первых, потому, что на данное название были получены жалобы, а во-вторых, потому, что на момент установки вывески ЦГЯ уже опубликовал вышеупомянутое толкование».

Владелец гостиницы перевел слово «hotel», но нарушил закон, в котором сказано, что информация на госязыке не может быть меньше (как по размеру, так и по объему) иностранного текста. В данном случае штраф выписан именно за это.

*Интересно, какой был бы размер штрафа, если бы Артур вовсе не перевёл слово «hotel», и заметили бы представители ЦГЯ в таком случае нарушение?

Как удалось выяснить, другим «нарушителям», в том числе и владельцам тех даугавпилсских заведений, которые ранее упоминал Русский TVNET, можно выдохнуть. По словам Павулены, они не будут призваны к административной ответственности. Всё потому, что предприниматели свои вывески установили до того, как ЦГЯ на своей домашней странице опубликовал объяснение «Как правильно отображать название предприятия».

Но совсем расслабляться не стоит - представители ЦГЯ со временем планируют в мягкой форме «начать предлагать» предпринимателям постепенно приводить в порядок свои вывески с надписями «hotel».

Ну а владельцу Homelike hotel Аруту Чипатсу можно только посочувствовать - даугавпилсскому предпринимателю просто не повезло - судя по всему, он разместил вывеску сразу после того, как ЦГЯ опубликовал свои пояснения. Выходит, такая же участь может постигнуть и других бизнесменов, которые недавно оформляли витрины своих заведений...

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