Прекращена поставка Coca-Cola в магазины Rimi

В магазинах SIA Rimi Latvia возможна нехватка продукции Coca-Cola Co., сообщила представитель Rimi Latvia Инга Бите.
Решение не поставлять напитки приняло предприятие - распространитель продукции на время переговоров о продлении договора, пояснила она.
Распространением напитка занимается SIA Coca-Cola HBS Latvia, который поставляет напитки таких брендов, как Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Nestea, Cappy, Cappy Ice Fruit, Bonaqua и др.
Как пояснила представитель Coca-Cola HBC, предприятие ведет сейчас в Балтии переговоры о заключении нового договора с Rimi, и в ближайшие недели доступность продуктов Coca-Cola в магазинах Rimi может быть ограничена.