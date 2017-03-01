Прекращена поставка Coca-Cola в магазины Rimi

Izvēlies atbildi

Да, я давал взятку и считаю, что это нормально 10%

Да, мне приходилось давать взятку, но считаю, что это неправильно 50%

Нет, я не давал взятку, но при необходимости допускаю такую возможность 10%

Нет, я никогда не давал взятку, и не собираюсь 25%