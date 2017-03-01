Прекращена поставка Coca-Cola в магазины Rimi

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В магазинах SIA Rimi Latvia возможна нехватка продукции Coca-Cola Co., сообщила представитель Rimi Latvia Инга Бите.

Решение не поставлять напитки приняло предприятие - распространитель продукции на время переговоров о продлении договора, пояснила она.

Распространением напитка занимается SIA Coca-Cola HBS Latvia, который поставляет напитки таких брендов, как Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Nestea, Cappy, Cappy Ice Fruit, Bonaqua и др.

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Как пояснила представитель Coca-Cola HBC, предприятие ведет сейчас в Балтии переговоры о заключении нового договора с Rimi, и в ближайшие недели доступность продуктов Coca-Cola в магазинах Rimi может быть ограничена.


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