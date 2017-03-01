Дорожная полиция получит 40 нетрафарированных автомашин

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Государственная полиция в мае получит 40 предназначенных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок, сообщил агентству ЛЕТА начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Сейчас в распоряжении полиции имеются семь нетрафарированных автомашин: пять «Subaru» и две «Opel».

Нетрафарированные полицейские автомашины хорошо зарекомендовали себя как довольно эффективные средства надзора за участниками дорожного движения, напомнил Крапсис.

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Как сообщалось, в этом году Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения продолжат работу по установке стационарных и передвижных фоторадаров.

Сейчас на латвийских автодорогах действуют 40 стационарных фоторадаров. В этом году будет установлено еще 20, в следующем году - еще 40 фоторадаров.


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