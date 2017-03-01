На следующей неделе будут обобщены не выполненные задачи министерств

На следующей неделе будет закончено обобщение невыполненных задач министерств, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Кучинскис в январе подписал для министерств и отдельных учреждений госуправления резолюцию о том, чтобы обеспечить выполнение ранее поставленных задач.

Резолюцию, помимо всех министерств, получили руководители Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Межведомственного координационного центра и Государственной канцелярии.

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Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш должен до 3 марта представить главе правительства информацию о выполнении задач по контролю за учреждениями на 1 марта текущего года.

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