«Balta»: чаще всего подают заявки на возмещение владельцы мобильных телефонов

По данным страхового общества «Balta», чаще всего по страхованию покупок заявки на возмещение ущерба подают владельцы мобильных телефонов и планшетов. В прошлом году «Balta» возместила ущерб по страхованию покупок на сумму более 1,3 млн евро.

По статистике страховой компании, в первый год об ущербе от повреждения электроприборов подает заявку каждый шестой клиент, купивший страхование покупок, и это количество растет. Девять из десяти заявок связаны с повреждением экранов мобильных телефонов, почти каждая десятая - с планшетами. Реже просят возмещения покупатели телевизоров, компьютеров, видеокамер и фотоаппаратов.

«Говоря о страховании покупок, мы в основном подразумеваем повреждения электроприборов из-за невнимательных действий владельца. Чаще всего такие повреждения возникают в повседневных ситуациях, например, на устройстве бьется стекло, оно выпадает из рук или из кармана, вступает в соприкосновение с водой. К сожалению, в таких случаях повреждения могут быть и необратимыми», - отметил Ингус Савицкис, директор «Balta», подчеркнув, что в рамках страхования покупок клиентам покрывается ущерб, на который не распространяется гарантия производителя.

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В прошлом году «Balta» выплатила клиентам возмещения по страхованию покупок на сумму более 1,3 млн евро, и это в 3,5 раза больше, чем в 2015 году. Как указал И. Савицкис, это увеличение связано в основном с повышением общей информированности людей.

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