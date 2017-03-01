На сайте СГД доступен калькулятор: сколько могу вернуть, подав декларацию о доходах

Служба государственных доходов (СГД) разработала калькулятор дифференцированного необлагаемого минимума, с помощью которого любой житель может выяснить, какую сумму денег он может вернуть, подав декларацию о доходах, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Калькулятор доступен на сайте СГД «www.vid.gov.lv» в разделе «Kalkulatori».

2017 год - первый год, когда налогоплательщики, у которых общая годовая сумма облагаемых налогами доходов в прошлом году не превышает 12 тыс. евро, могут добровольно подать годовую декларацию о доходах, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог с населения, образовавшийся в результате применения дифференцированного необлагаемого минимума. Декларацию можно подать в течение трех лет, начиная с 1 марта 2017 года.

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Подробная информация о подаче годовой декларации о доходах доступна на сайте СГД в разделе «Gada ienаkumu deklarаcija».

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