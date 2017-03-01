В больнице Страдиньша и роддоме повысят зарплаты специалистам по родовспоможению

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Специалистам Клинической университетской больницы Паула Страдиньша по родовспоможению на 10% повысят часовую ставку фиксированной части зарплаты, сообщили агентству ЛЕТА в клинике.

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Как пояснила представитель больницы Ласма Силе, с учетом установленного государством повышения тарифа на услуги родовспоможения, с 1 января больница направляет все финансирование исключительно на зарплаты.

Общая сумма, направляемая на повышение тарифа, без налогов работодателя, в этом году запланирована в размере 77,353 тыс. евро.

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Средняя сумма повышения зарплат врачам-гинекологам и акушеркам составляет от 80 до 112 евро, специалистам по уходу за новорожденными и по интенсивной терапии - от 79 до 144 евро в месяц до уплаты налогов.

Приоритетно направив выделенные на повышение тарифа на услуги родовспоможения 50 евро за одни роды специалистам по родовспоможению, акушеркам и медсестрам, Рижский роддом изыскал возможность повысить им зарплату на 4,5%, а не на 3%, как планировалось ранее.

Как сегодня сообщила журналистам председатель правления роддома Дагния Вилните, это стало возможным в результате переоценки внутренних резервов. Правда, в любом случае, повышение исчисляется центами, а врачи требовали удвоить зарплаты. Сейчас специалисты по родовспоможению получают 5,05 евро в час.

Финансирование перераспределено в пользу врачей, поэтому работники аптеки, подсобные рабочие, работники общепита Рижского роддома прибавки к зарплате не получат, пояснила Вилните.

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