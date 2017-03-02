Объявлен конкурс на должность начальника KNAB

Сегодня публикацией в официальном издании «Латвияс Вестнесис» объявлен конкурс на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Претенденты должны соответствовать требованиям 4-й и 5-й статей закона о KNAB, которые Сейм в начале февраля изменил. Теперь от претендентов не требуют по крайней мере трех лет опыта работы на руководящей должности, но «соответствующего должности опыта работы и опыта на руководящей должности в публичном управлении или в сфере правовой защиты».

Нужно также иметь гражданство Латвии, безупречную репутацию, владеть латышским языком и по крайней мере двумя иностранными, иметь высшее профессиональное или академическое образование и квалификацию юриста. Нельзя иметь судимость независимо от ее снятия или соглашения либо быть привлеченным к уголовной ответственности, быть в прошлом работником спецслужб СССР или иностранных служб безопасности.

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Претенденты должны обладать навыками организации работы в команде, а также быть готовыми сформулировать и выразить свое мнение о приоритетах работы и развитии KNAB.

Зарплата начальника KNAB составит 2441 евро до уплаты налогов. Заявки на конкурс можно подавать до 30 марта.

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