Контролер «Rīgas Satiksme» выписал штраф за проступок, которого не было

Потеряв «Карту рижанина», которая действует и в качестве персонализированного э-талона , рижанка Анна оказалась в неприятной ситуации. Девушка получила штраф от «Rīgas Satiksme» за проезд без билета, хотя уверяет, что ничего подобного не делала - сообщает передача канала TV3 «Bez Tabu».

Анна отправилась в центр клиентов «Rīgas Satiksme», где потерянная карта была восстановлена. Однако, спустя месяц, девушка обнаружила в почтовом ящике квитанцию со штрафом на 30 евро.

Так как Анна отрицает, что ехала без билета, единственной причиной, по которой ей могли выписан штраф, может оказаться ошибка контролера. Возможно, кто-то чужой нашел потерянную карту и, в момент оформления штрафа, использовал ее как документ подтверждающий личность.

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«В «Rīgas Satiksmes» мне сказали, что, если контролер выписал штраф, это означает, что он проверил мои документы. На моей «Карте рижанина» было указано имя, фамилия и персональный код» - рассказывает Анна.

В нормативных актах указано, что в качестве документа, удостоверяющего личность, рассматривается только паспорт и ID-карта. Поэтому водительское удостоверение или карта рижанина, или любой другой документ не может подтвердить личность конкретной персоны. Если контролер «Rīgas Satiksme» не идентифицировал персону, потребовав паспорт или ID-карту, действия контролера можно рассматривать, как нарушение правил - поясняют в Государственной инспекции данных.

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