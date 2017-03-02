В первый день декларации о доходах подали 60 тыс. человек

 

Фото: afp/

В первый день ежегодные декларации о доходах подали 60 тыс человек, рассказала на Латвийском радио представитель отдела общественных отношений Службы государственных доходов Эвита Тейце-Мамая.

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Интерес к подаче деклараций в этом году огромен. Для сравнения, в прошлом году 1 марта, в первый день подачи деклараций, их подало 6 тыс. человек

Тейце-Мамая сказала, что в первой половине дня из-за огромной нагрузки перестала работать система электронного декларирования СГД (EDS).

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Она рассказала, что СГД до сих пор не сталкивалась с ситуацией, когда к системе одновременно подключаются более 10 тыс. пользователей.

Представитель СГД напомнила также, что с подачей ежегодных деклараций о доходах не надо спешить - это можно сделать до 1 июня включительно для тех, кому подача деклараций обязательна, и в течение всего года для всех остальных.

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