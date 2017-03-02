СГД: Люди спешат подавать декларации, потому что бедны

Высокая активность жителей Латвии в подаче ежегодных деклараций о доходах уже в первый день - это предупреждение о всеобщей бедности в стране, заявила на телеканале LNT генеральный директор Службы государственных доходов Илзе Цируле.

Вчера СГД не справлялась с приемом деклараций, потому что их подали уже 60 тыс. человек, что примерно в 10 раз больше, чем 1 марта в прошлом году, сообщила она. В среду из-за большого количества пользователей были сбои в работе системы электронного декларирования СГД.

Цируле считает, что люди спешат подать декларации, потому что им важно как можно скорее получить даже сравнительно небольшие - несколько десятков евро - суммы налоговой переплаты.

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Это также предупреждение о том, что в Латвии необходимы налоговая реформа и выравнивание доходов, указала она.

Цируле напомнила, что декларации можно подавать еще несколько месяцев.

Как уже сообщалось, в первый день ежегодные декларации о доходах подали 60 тыс. человек.

Интерес к подаче деклараций в этом году огромен. Для сравнения, в прошлом году 1 марта, в первый день подачи деклараций, их подали 6 тыс. человек.

В первой половине дня из-за огромной нагрузки перестала работать система электронного декларирования СГД (EDS). СГД до сих пор не сталкивалась с ситуацией, когда к системе одновременно подключаются более 10 тыс. пользователей.

Подать ежегодные декларации о доходах до 1 июня включительно могут те, для кого подача деклараций обязательна, и в течение всего года - все остальные.

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