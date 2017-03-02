Сократилось число обслуженных Рижским автовокзалом пассажиров

Рижский автовокзал
 

Рижский автовокзал. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Рижский международный автовокзал в январе 2017 года обслужил 120, 888 тыс. пассажиров - на 4,5% меньше, чем в январе 2016 года, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

Количество прибывающих рейсов в январе увеличилось на 2,3% - до 13,176 тыс.

Руководитель отдела логистики автовокзала Элита Лукьянович ранее в беседе с агентством ЛЕТА была осторожна в прогнозах числа обслуженных пассажиров в 2017 году. Она выразила надежду на то, что удастся замедлить темпы сокращения числа пассажиров.

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Что касается количества прибывающих рейсов, Лукьянович надеется, что в этом году оно тоже увеличится, благодаря международным рейсам. Количество местных рейсов в последние годы в основном не меняется.

В 2016 году Рижский автовокзал обслужил 1,75 млн пассажиров - на 6% меньше, чем в 2015 году, и 151,803 тыс. прибывающих рейсов - на 3,1% больше.

Крупнейшим акционером автовокзала опосредованно является Рижское самоуправление.


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