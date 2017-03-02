Латвийцы тратят на табак меньше эстонцев, но больше литовцев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Из трех Балтийских стран больше всего на табачные изделия тратят домашние хозяйства Эстонии, а меньше всего - литовцы, свидетельствует новейший опрос компании «Baltmi».

По данным опроса, по количеству курящих лидирует Эстония, где табачные изделия приобретают 27% домашних хозяйств, в Латвии этот показатель составляет 26%, в Литве - 23%.

Эстония лидирует и по показателю среднемесячных затрат на табачные изделия, которые колеблются от 35 до 40 евро. В Литве домашние хозяйства в среднем тратят на табачные изделия 20-25 евро в месяц, в Латвии - около 25 евро.

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