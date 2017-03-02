Государство заставит безработных соглашаться на низкооплачиваемую работу

Правительство одобрило очередной план мер по борьбе с безработицей. Одно из нововведений подразумевает, что спустя полгода после получения статуса безработного Агентство занятости сможет предлагать человеку не только работу по его профессии, но и малоквалифицированную. И он должен будет согласиться, в противном случае - лишится статуса, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Цель нововведений – мотивировать безработных быстрее вернуться на рынок труда, а не ждать лучших времен. Специалисты говорят, что это лишь начало, ведь дальше человеку в статусе безработного придется еще тяжелее.

Отметим, что как и многие нововведения правительства, это тоже ударит больше всех именно по Латгалии, т.к. в регионе уже много лет самый высокий уровень безработицы.

Это единственный стабильный показатель в Латгалии. В Даугавпилсе без работы остаются 12% жителей. Но так как это официальные числа, а безработные у нас не идут регистрироваться, если это не несет хоть какой-то выгоды, то можно предположить, что реальное число безработных в городе еще выше. С введением изменений многие из них «переквалифицируются» в малоуимущих, т.к. низкоквалифицированная работа, на которую правительство планирует обязать людей соглашаться, предполагает мизерные зарплаты. Уровень бедности в регионе от этого только вырастет.

Реклама

Экономист Дайнис Гайшпуйтис говорит, что введение новых норм - это только начало. Дальше - быть безработным станет еще тяжелее. Придется отчитываться за каждое действие и доказывать, что пособие ему платят не зря. И нормы, которые ему придется соблюдать, ужесточатся.