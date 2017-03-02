Фотосессия Вейониса для модного журнала: KNAB оценил действия президента

Бюро по борьбе и предотвращению с коррупцией в ходе проверки не констатировал каких-либо нарушений в том, что президент Латвии Раймонд Вейонис участвовал в фотосессии для журнала мод.

Представительница KNAB Лаура Душа пояснил, что бюро рассмотрело информацию о возможном нарушении норм закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", не заплатившего за костюмы рыночную стоимость и, возможно, используя свое имя для рекламирования одежды.

Осенью 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга Ивета Вейоне приняли участие в фотосессии, организованной одним из старейших Домов моды Латвии ANNA OSMUSHKINA. Фотографии первой пары страны появились в итальянском журнале COLLEZIONI HAUTE COUTURE.

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Aizvērt Президент Латвии с супругой позируют для модного журнала www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina www.facebook.com/AnnaOsmushkina







Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Янис Сикснис,

президент не получил никакого вознаграждения за участие в фотосессии для модного журнала.

Он пояснил, что президент и Ивета Вейоне сотрудничают с модельером Анной Осьмушкиной, заказывая себе одежду.

Фотосессия была сделана для личного архива, а позже Осьмушкина предложила использовать ее для итальянского журнала, против чего президент не возражал.

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