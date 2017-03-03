В ближайшие дни в Латвии ожидаются кратковременные дожди и снег

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

В эти выходные дни и на следующей неделе в Латвии ожидаются кратковременные дожди и снег, и в понедельник почти по всей стране на земле вновь будет лежать снежный покров, прогнозирует «Global Forecast System».

В первую субботу марта температура воздуха повысится до +3..+8 градусов, в воскресенье станет прохладнее, а в понедельник даже в течение дня прогнозируется небольшой мороз и выпадет несколько сантиметров снега. В последующие дни потеплеет, но по ночам ожидается минусовая температура.

Из-за осадков и колебаний температуры на дорогах прогнозируется обледенение, в основном ночью и в утренние часы.

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