В ближайшие дни в Латвии ожидаются кратковременные дожди и снег

В эти выходные дни и на следующей неделе в Латвии ожидаются кратковременные дожди и снег, и в понедельник почти по всей стране на земле вновь будет лежать снежный покров, прогнозирует «Global Forecast System».

В первую субботу марта температура воздуха повысится до +3..+8 градусов, в воскресенье станет прохладнее, а в понедельник даже в течение дня прогнозируется небольшой мороз и выпадет несколько сантиметров снега. В последующие дни потеплеет, но по ночам ожидается минусовая температура.

Из-за осадков и колебаний температуры на дорогах прогнозируется обледенение, в основном ночью и в утренние часы.