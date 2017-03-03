Поведение Ушакова заставило нацблок разработать поправки к закону о госязыке

Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Sintija Zandersone / LETA

Парламентская фракция объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в ближайшее время предложит поправки к закону, согласно которым должностные лица государства и самоуправлений, повторно наказанные за несоблюдение языковых норм, могут на время отстраняться от должности. Об этом сегодня пишет «Латвияс авизе».

Инициаторы поправок не скрывают, что разработать их заставило поведение председателя Рижской думы Нила Ушакова («Согласие»). Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал мэра Риги на 140 евро за общение в социальных сетях от имени самоуправления на иностранных языках - русском и английском.

Ушаков не только это наказание обжаловал, но и посвятил центру уничижительные комментарии и карикатуры в интернете.

Пока по этому делу еще продолжается судопроизводство, ЦГЯ начал новое дело об административном нарушении в отношении Ушакова за то, что он общался со школьниками в День теней на русском языке.

«Публично демонстрируемое Нилом Ушаковым вызывающее и пренебрежительное отношение к нормам государственного языка и решениям ЦГЯ вынуждает нас сделать вывод, что с нынешними нормами что-то не в порядке. Нарушители закона о государственном языке фактически отделываются без штрафа или символической платой», - заявил сопредседатель нацобъединения Райвис Дзинтарс.

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Должностей в настоящее время могут лишиться только те люди, которые не знают латышский язык на соответствующем должности уровне.

Те, кто государственный язык знает, но не употребляет, рискуют штрафом в размере от 35 до 140 евро.

В свою очередь штраф за откровенное неуважение к госязыку составляет до 350 евро. ВЛ-ТБ/ДННЛ предложит дополнить эти статьи новыми нормами, согласно которым за повторное нарушение должностное лицо может быть временно отстранено от должности. Через две недели ВЛ-ТБ/ДННЛ планирует предложить поправки для обсуждения партнерам по коалиции.

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