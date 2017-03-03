Почти треть работающих жителей Латвии в старости будут подвержены риску бедности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Почти треть работающих жителей Латвии в старости будут подвержены риску бедности, так как их доходы не обеспечивают достаточной пенсии, а большинство не могут позволить себе делать накопления, пишет Diena.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном «SEB banka».

В настоящее время накопления на пенсию делают 35% опрошенных, и в прошлом году этот показатель вырос на 10%. Однако то, насколько велики пенсионные накопления на втором уровне, знают лишь 5% опрошенных. Среди стран Балтии это самые низкие показатели.

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Руководитель Государственного агентства социального страхования Инесе Шмитиня сообщила, что информированность населения о первом пенсионном уровне, которым управляет государство, не выше.

«Swedbank» ранее провел исследование, которое показало, что ожидания людей в отношении своей пенсии достаточно высоки - они предполагают, что она должна составить в среднем 75% от зарплаты.

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