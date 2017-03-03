Выросло число пассажиров Tallink на маршруте Латвия - Швеция

 

Фото: Zane Bitere / LETA

В феврале этого года АО «Tallink Grupp» обслужило 654 048 пассажиров - на 3,4% больше по сравнению с февралем прошлого года.

Объем обработанных единиц грузов вырос на 5,1% до 26 919 единиц, а количество перевезенного транспорта пассажиров выросло на 0,2% до 69 614 транспортных средств, сообщила компания бирже.

Наибольший рост числа пассажиров зарегистрирован на линии Латвия-Швеция - на 22,4% до 45 080 пассажиров. На линии Эстония-Финляндия число пассажиров выросло на 3,2%, на линии Эстония-Швеция - на 2,2%, а на линии Финляндия-Швеция - на 0,7%.

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Рост оборота грузоперевозок был по-прежнему выше всего на линии Эстония-Финляндия (6,4%), за ней следовали линия Финляндия-Швеция (4,5%), Латвия-Швеция (3,1%) и Эстония-Финляндия (0,4%).

Оборот перевозок легковых автомобилей вырос на линии Финляндия-Швеция на 7,4% до 6900 автомобилей. На линии Латвия-Швеция он вырос на 4,3% до 3270 автомобилей. На линии Эстония-Финляндия он сократился на 0,4% до 55 320 автомобилей, а на линии Эстония-Швеция - на 5,8% до 4124 автомобилей.


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