Мы считаем, что здесь должен быть светофор или переход: куда обращаться?

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Ежегодно в Риге ремонтируются десятки улиц. Где-то появляются полосы для общественного транспорта или велосипедов, светофоры и зебры. Но иногда кажется, что вот именно в этом месте просится лежачий полицейский или знак «кирпич», а его, почему-то никак не устанавливают. Могут ли рижане предлагать изменения в дорожном сообщении?

В Департаменте сообщения Рижской думы журналистам Rīga.lv ответили утвердительно. В год Департамент устанавливает более сотни новых знаков и примерно в 40 местах осуществляет изменения в организации дорожного движения.

Отчасти – по предложениям рижан. Рижане не только могут, но и активно призываются подавать свои предложения и активно участвовать в дискуссии, нужны ли городу новые пешеходные переходы, светофоры и другая уличная атрибутика.

Все просто: если считаешь, что участок опасен – сообщи об этом.

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Для этого нужно написать заявление с описанием проблемы на адрес электронной почты sd@riga.lv. Заявление оценят и обязательно дадут ответ. Специалисты обследуют дорожное сообщение в указанном месте, оценив конкретный случай.

Но не ждите, что «зебра» появится в нужном месте уже завтра. Если ответ положительный, то на проект будут привлекать финансирование. Например, если будет в феврале констатировано, что на какой-то улице нужен новый светофор, то проектировку этого светофора можно будет заложить в бюджет следующего года.

К тому же проектирование, разработка технического решения, размещение инженерных коммуникаций и процесс согласования – достаточно серьезные вещи, ведь нужно учесть интересы всех участников дорожного движения, сделать определенные расчеты.

Также нужно учитывать приоритетность. Например, может случиться так, что финансирование удастся получить только на 10 объектов, а ваш по приоритету окажется 50-м в списке. Поэтому светофор может появиться, допустим, только через год-два.

К тому же очень важно место, в котором планируется провести изменения. Допустим, если это городская улица, земля под которой принадлежит самоуправлению, – это один вопрос, а если это двор рядом с несколькими многоквартирными домами – совсем другой. За установку дорожных знаков и разметок во дворах Департамент сообщения ответственности не несет.

Например,

установить знак «кирпич» во дворе, чтобы в нем не парковались жильцы соседних домов можно только в случае, если за такое решение проголосуют 75% собственников квартир

того дома, к которому прилегает данный земельный участок. И при условии, что этот участок принадлежит именно этому дому, а не какому-то третьему лицу, частному владельцу, у которого также придется просить разрешение. Узнать, как организовать такие работы во дворах можно в своем домоуправлении.

Таким образом, любые изменения в дорожном сообщении – это комплексный вопрос.

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