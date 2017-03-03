Мифы и реальность: Насколько безопасно покупать мясо на Центральном рынке

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Мария Пищикова возглавляет Службу санитарного контроля Рижского Центрального рынка. За 13 лет работы она постоянно сталкивается с мифами, связанными с работой рынка. И все эти годы решительно их опровергает.

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В сфере контроля за качеством продовольствия я работаю с 1979 года. Последние 13 лет – здесь, на Рижском Центральном рынке, о котором я знаю все, и даже больше.

Работаю по 12 часов в день – с 6 утра до 6 вечера. Официально мой рабочий день начинается в 8:00, но я прихожу раньше. В принципе, и ухожу раньше, если никто не торгует, то и работы нет. Когда спрашивают, есть ли у меня хобби, отвечаю – есть, это моя работа.

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Я очень разборчива в отношении еды. В кафе и ресторанах по своей воле не ем.

Закупаюсь не только на своем рынке, но и в магазинах. Смотрю, как выглядят продавцы, если я покупаю развесную продукцию – обязательно смотрю, что за прилавком, как торговец берет еду, какие у него руки, всегда обращаю внимание на то, чистый ли пол, дверные ручки и остальное.

Когда что-то берут голыми руками – не покупайте там, откажитесь.

Если каждый будет нести ответственность, то мы научим продавцов обслуживать клиентов, соблюдая гигиенические нормы.

Тот факт, что в мясном павильоне может продаваться «левое мясо» – полная чушь. Это исключено. Если бы кто-то решил принести мясо в сумке и его продать, то его очень скоро сдали бы коллеги-торговцы – через пять минут об этом буду знать я, еще через две минуты – правление рынка. Такого торговца в павильоне больше не будет.

Происхождение мяса, которое продается в нашем павильоне, можно узнать за несколько секунд,

даже можно узнать, как звали теленка. У каждого торговца должна быть маркировка – она может быть на мясе, на витрине – там указан код, который позволяет проверить происхождение мяса.

Не бойтесь брать фарш – мясорубки мы проверяем каждый день, их моют и чистят постоянно. Выберите понравившийся кусок и получите отличную массу для вкусных котлет!

Несколько раз в год бывают жалобы на рыбный павильон, к примеру, что в рыбе есть черви. Но в латвийских водоемах нет гельминтов, вредных для человека. Например, корюшка – в воздушном пузыре у них могут жить черви, которые пузырь очищают. И если он поврежден, черви могут выйти наружу. Бывает, что бассейн, где выловлена рыба, загрязнен, там тоже могут быть паразиты. Такое случается с треской.

Каждую рыбину проверить невозможно.

В настоящее время в Евросоюзе контролируется производственный процесс, а не конечный продукт. Ассортимент той же докторской колбасы – огромен, проверить всю готовую продукцию невозможно. Впрочем, важнее не готовая палка колбасы, а процесс ее изготовления. В Европе организация контроля за продовольствием в сфере пищевой промышленности хорошо разработана, проверена годами, поэтому для Латвии приносит только пользу.

Срок годности продукта определяет производитель, а также условия, при которых этот продукт следует хранить, чтобы он не испортился. Евросоюз уже год назад говорил о том, что мы выбрасываем слишком много еще съедобных продуктов. Каждый латвиец может выразить свои мысли по этому поводу – сейчас на сайте Минземледелия идет дискуссия.

Ответственность за хранение продуктов должны взять и покупатели. Если оставить куриное филе в тепле – оно испортится раньше срока, указанного производителем. Читайте информацию на этикетке! Я не рекомендую использовать продукты по истечению срока годности,скоропортящиеся, на которых написано «Использовать до», ну а если указано – «Рекомендовано использовать до», то решайте сами– есть их после этого срока или нет.

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