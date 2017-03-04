Синий или красный паспорт: Проверь свои шансы натурализоваться!

Коллаж Русского TVNET
 

Коллаж Русского TVNET. Фото: Evija Trifanova/LETA

Получить гражданство Латвии в порядке натурализации может каждый, кому уже исполнилось 15 лет, и кто проживает в стране как минимум последие пять лет. Многие желающие получить красный паспорт сдают экзамен с первого раза, некоторые заваливают письменную часть «из-за окончаний», но не отчаиваются и штудируют учебники латышского языка и истории, готовясь к пересдаче, а кто-то просто грустно смотрит на надпись «Alien's passport»... Мы рекомендуем проверить свои силы и пройти тест. Даже если заветный документ уже давно в твоём кармане, или ты с рождения являешься гражданином, ответить правильно на все 18 вопросов об истории и конституции Латвии может быть не так и просто. Дерзай!

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