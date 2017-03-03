Жители Латвии считают самой большой проблемой ЕС иммиграцию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Более половины - 57% - опрошенных жителей Латвии считают главной проблемой ЕС в данный момент иммиграцию, свидетельствует сообщение «Евробарометра» о Латвии.

В ЕС в среднем этот показатель составляет 45%.

Граждане Латвии и других стран ЕС считают важнейшими проблемами ЕС иммиграцию и терроризм. Эти проблемы они назвали важными также весной прошлого года.

Реклама

Терроризм главной проблемой в Латвии назвали 45% респондентов, а во всем ЕС - 32%.

На уровне государства жители Латвии считают важнейшей проблемой систему здравоохранения и социального ухода (42%), безработицу (30%). В других странах ЕС 30% респондентов назвали главной проблемой страны безработицу, 26% - иммиграцию.

Важнейшими личными проблемами 35% опрошенных жителей Латвии назвали рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, еще 35% - систему здравоохранения и социального ухода.

В 2016 году доверие латвийцев к отдельным СМИ (печатным, прессе, радио и соцсетям), армии, правительству и Сейму возросло, а к суду и латвийской судебной системе упало.

ЕС в Латвии доверяют 45% граждан - больше, чем в ЕС в среднем, где этот показатель составляет 36%.

26% граждан Латвии считают, что дела в стране движутся в правильном направлении, 54% - что в неправильном. Продвижение дел в ЕС правильным считают 30% латвийцев.

Ценностями, характеризующими ЕС, 40% опрошенных назвали права человека, 34% - мир, 30% - демократию, 25% - свободу личности.

Опрос «Евробарометр 86» проводился в Латвии 5-14 ноября 2016 года, в нем участвовали 1007 граждан Латвии старше 15 лет.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Эвелина Бледанс дразнит поклонников новой голой грудью Wo&Men

Эвелина Бледанс дразнит поклонников новой голой грудью

Тяжелая болезнь российской актрисы остановила борьбу за квартиру Showbiz

Тяжелая болезнь российской актрисы остановила борьбу за квартиру

Среди молочных продуктов нашли провокатора рака и защиту от него Wo&Men

Среди молочных продуктов нашли провокатора рака и защиту от него

Выявлена причина гибели последних мамонтов на Земле Hi-Tech

Выявлена причина гибели последних мамонтов на Земле

Ученые готовят революцию в борьбе с раком Hi-Tech

Ученые готовят революцию в борьбе с раком

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU SERVISA KOORDINATORS ...
KLIENTU SERVISA KOORDINATORS ...
CLIENT SERVICE COORDINATOR
CLIENT SERVICE COORDINATOR
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 