Эксперты рассказали, где в Латвии можно работать в 60 и 70 лет

Как известно, демографические проблемы страны, а именно стремительно стареющее население, через 20 лет могут привести к социальной катастрофе.

Проще говоря, в Латвии маленькому числу работающих людей придется содержать большую армию пенсионеров. Поэтому всех нас готовят к мысли о том, что работать мы будем до глубокой старости. Но вот где? Частный сектор не слишком жалует даже работников категории 45+, что ж говорить о тех, кому 60+? Эксперты рынка труда поделились с rus.db.lv мнением о том, в каких отраслях и секторах хорошо относятся к работникам в возрасте и что нужно делать, чтобы легко трудоустроиться на пороге пенсии.

То, что частный сектор не очень-то жалует работников категории 50+, подтвердили и эксперты рынка труда.

И посоветовали людям в пенсионном возрасте (или за 10-15 лет до пенсии, чтобы подстраховаться в будущем) обратить внимание на государственный и муниципальный сектор. «Там отношение к работникам в возрасте совершенно иное, и часто можно встретить даже секретаря, которой больше 50 лет. В частном секторе такое практически невозможно, - говорит руководитель компании CV-Online в Латвии Айвис Бродиньш. - Но надо считаться с тем, что зарплата в госсекторе будет меньше».

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Очень хорошие перспективы остаться работать на пенсии у работников медицины. В принципе и сейчас в системе здравоохранения каждый пятый врач - пенсионного возраста. Есть немало случаев, когда, к примеру, зубной врач после выхода на пенсию открывает свой стоматологический кабинет и работает уже в частном порядке 2-3 дня в неделю. А вот с другими бюджетниками - учителями - совершенно другая ситуация. В целом в Латвии зарегистрировано почти семьсот безработных учителей. Большая часть из них предпенсионного возраста, и из-за сокращения числа школ работу им найти не так просто. В первую очередь увольняют именно учителей со стажем.

Говоря о частном секторе, нельзя сказать, что возможностей тут совсем нет. Но больше их у работников технических специальностей - просто потому, что инженеров остро не хватает, а опытных инженеров - тем более. «Я вспоминаю 90-е годы, когда совершенно нормальным считалось поставить директором молодого амбициозного человека лет 30-ти, - говорит партнер компании по подбору персонала Talantor Latvia Гунита Смирнова. - Но сейчас вектор уже поменялся. Сейчас оказалось, что жизнь есть не только после 40 лет, но и после 50. Особенно если вы сейчас работаете в технических сферах или на производстве. Там работодатели часто умоляют работников не уходить на пенсию».

Еще одно потенциальное направление, которое подойдет людям пенсионного возраста - это работа в так называемых колл-центрах. Их в Латвии уже больше 30, и все они создаются международными предприятиями. Работа там сводится к обслуживанию клиентов по телефону, и колл-центры практически всегда ищут работников. «Это неплохая работа именно для пенсионеров, - поясняет Гунита Смирнова, - Она не связана с физическими нагрузками, можно работать и на полставки, но есть одна проблема - необходимо знать языки хотя бы на каком-то основном уровне».

Гунита Смирнова считает, что главная проблема, с которой придется столкнуться тем, кому сейчас 30-40 лет - это постоянное обновление знаний или так называемое пожизненное обучение. Потому что рассчитывать на завтрашнее трудоустройство, имея когда-то полученный диплом и опыт - наивно.

«Мы сталкиваемся с тем, что работодатели вообще мало обращают внимание на диплом, полученный 20 лет назад,

- говорит она. - Практически во всех отраслях сегодня нужно знание компьютера на достаточно серьезном уровне, и если есть пробел в этих знаниях, то прямо сейчас нужно его восполнять. Второй важный момент - языки, у старшего поколения с этим проблемы, поэтому 30-40-летним не поздно начинать учиться языки, не откладывая».

Специалист рассказывает, что в ее практике подбора вакансий были случаи, когда работодатель был готов взять специалиста любого возраста с хорошим знанием профессии, но с условием дальнейшего образования. «И вы знаете, несколько претендентов, которым как раз было примерно по 50-55 лет, просто отказывались, - говорит она. - Дескать, ну мне сколько осталось до пенсии, и зачем мне учиться»

«В целом я думаю, что через 20 лет ситуация будет немного другая, - поясняет Айвис Бродиньш. - Потому что молодежи на рынок труда выходит все меньше, часть уезжает работать за границу и там остается жить, поэтому работодатели будут по-другому смотреть на работников в возрасте. Когда особенного выбора нет, то будешь брать того, кто есть».