Внимание! Информация для тех, кто собирается возвращать переплату налога по детским кружкам

Служба государственных доходов сообщила сегодня: перед тем, как подавать декларацию на возврат переплаченного налога по детским кружкам и секциям, родителям стоит убедиться, что они лицензированы либо государством, либо самоуправлением.

Для того, чтобы претендовать на возврат части налога по детским кружкам и секциям, обязательно нужно иметь чеки об оплате. Это могут быть не только чеки, но и квитанции, а также распечатка с интернет-банковских платежей.

СГД предупреждает, что возврат налога положен 1) за те кружки и секции, которые предлагают зарегистрированные в Латвии учебные учреждения, 2) за кружки и секции, которые работают в частном порядке.

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Они могут быть не зарегистрированы в Регистре учебных учреждений, однако они обязательно должны иметь лицензию на работу от самоуправления. В первом случае стоит заглянуть в Регистр учебных учреждений https://viis.lv. Во втором случае нужно интересоваться в своем самоуправлении, есть ли у кружка или секции официальная лицензия. Например, рижские кружки по интересам и информация о лицензиях есть на сайте www.e-skola.lv разделе Interešu izglītības iestādes.

Чтобы облегчить процесс поиска информации о лицензировании кружка или секции, на сайте СГД в разделе «Годовая декларация доходов» есть список лицензированных самоуправлениями кружков и секций. Перед подачей декларации лучше всего зайти туда и убедиться, что ваш кружок или секция тоже есть в этом списке. Если же его там нет, то стоит позвонить в свое самоуправление и еще раз уточнить про лицензию, а если она есть - то попросить внести данные о кружке или секции в систему СГД.

СГД сообщает, что далеко не все самоуправления отозвались на просьбу СГД предоставить информацию о лицензированных кружках, и служба заинтересована в том, чтобы эту информацию обновить и дополнить.