В Дни нотариусов бесплатные консультации получили 3208 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

По предварительным подсчетам, в Дни нотариусов бесплатными услугами воспользовались 3208 жителей. В этом году нотариусы также нанесли около 90 домашних визитов тем, кто по состоянию здоровья, в силу финансовых или иных ограничений не могли прийти в нотариальную контору лично, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском совете присяжных нотариусов.

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В этом году, помимо бесплатных консультаций, которые давались в 108 нотариальных конторах, особое внимание уделялось наименее социально защищенным жителям Латвии - нуждающимся, пожилым и одиноким людям, живущим в неблагоприятных условиях семьям, людям с инвалидностью.

«Это были самые эмоциональные Дни нотариусов за все 12 лет. В этом году нотариусы стали свидетелями очень многих щемящих ситуаций.

Юридические процедуры - одно дело, но самым сложным в этих консультациях являются истории человеческих жизней - семейные проблемы, конфликты среди родственников, одиночество, обманутое доверие и т. д», - рассказала Сандра Стипниеце, председатель СПНЛ.

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За пределами Риги самую большую активность во время Дней нотариусов в этом году проявило население Резекне, Валки, Гулбене, Бауски и Салдуса. Чтобы задать свой вопрос по телефону или с помощью «Skype», к нотариусам в эти дни обратились 1121 человек.

Стипниеце признала, что

случаи, в которых людям необходима юридическая помощь, становятся все сложнее.

Например, в одной из ситуаций нотариус начал разбираться с незаконченным делом о разделе и регистрации собственности в Латгале, которое тянулось еще с 1993 года.

В другом случае одна женщина, имеющая проблемы со здоровьем, после смерти матери еще в 2015 году унаследовала квартиру, однако до сих пор не начала оформлять необходимые документы и в результате таких проволочек она может потерять свое единственное место жительства.

Актуальными были также темы сделок с недвижимостью и доверенностей.


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