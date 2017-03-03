Между Россией и Латвией: латвийского «Ромео» лишили гражданства

 

Фото: Facebook

Латвийский актер Герман Андреев, который сыграл Ромео в фильме Мариса Мартинсонса «Ромео и Джульетта», при попытке сменить латвийское гражданство на российское неожиданно оказался в абсурдной ситуации. В процессе оформления документов, он внезапно стал фактически «апатридом». Латвия лишила его гражданства, не дождавшись присвоения гражданства РФ, и теперь Андреев может оказаться нелегалом и на родине, в Риге, и России, где он играет в дипломных спектаклях и занимается оформлением документов на гражданство.

Герман родился в Риге, гражданство Латвии получил автоматически, оно было у его мамы, а одна из его бабушек - коренная латышка. Закончив в Риге школу, Герман отправился в Москву, где ему удалось поступить в ГИТИС. Получив диплом, молодой актер столкнулся с тем, что московские театры почти перестали брать в штат артистов, не имеющих гражданства России. Сейчас он продолжает работать в Москве в антерпризах - студенческие спектакли, которые выпускники готовили еще в ВУЗе до сих пор собирают полные залы.

Ради перспективы работы в московских театрах, о которой многие актеры мечтают всю жизнь, Андреев решил принять российское гражданство, воспользовавшись не так давно начавшей работать «программой получения гражданства России носителями русского языка». Тем более, что вторая его бабушка является гражданкой России.

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Герман подал соответствующее заявление в Миграционную службу России, получил статус «носителя русского языка» и уведомление о возможнсти получения гражданства РФ. Также он, согласно правилам, через Латвийское посольство в Москве подал в УДГМ заявление на отказ от гражданства Латвии. По закону, латвийское гражданство Андреева автоматически должно было аннулироваться после присвоения гражданства России, а подтверждающий отказ документ - стать одним из оснований для продолжения процедуры получения гражданства РФ. По такой схеме уже сменили гражданство сотни людей. Однако, на этот раз система дала сбой.

Латвия начала процедуру лишения его гражданства сразу после получения заявления - прямо перед запланированными на середину марта гастролями в Ригу.

Герман получил уведомление, что через восемь дней срок действия его гражданства заканчивается, а его паспорт станет недействительным.

Видео

Теперь Россия не может дать ему гражданство, потому что до этого по закону надо пройти еще несколько этапов, которые невозможно пройти без паспорта. Гражданство ЛР у Германа будет аннулировано через 8 дней и никаких документов взамен он не получит, а значит не сможет пройти дальнейшую процедуру получения гражданства России. В посольстве Латвии в Москве Герману заявили, что отвечать на вопросы лишения и присвоения гражданства не в их компетенции, и надо обращаться в Ригу. Звонок в Ригу ситуацию не улучшил, представители УДГМ заверили, что они просто не могли лишить гражданства, не имея всех нужных документов.

Актер попал в безвыходную ситуацию. Через неделю у него не останется никакого гражданства и не будет даже действующего паспорта.

В таком случае в России он окажется на нелегальном положении, ведь его виза «для лиц, претендующих на гражданство» и годная до осени, вклеена именно в этот паспорт. В Латвию же въехать без документа он тоже уже не сможет. Если же за оставшуюся неделю он успеет вернуться в Ригу, то не сможет вернуться в Москву. Более того, несмотря на то, что здесь живет его мама, в квартире которой он задекларирован, он и в Латвии тоже не сможет проживать легально. Потому что заявление на вид на жительство Латвии можно получить только после получения гражданства России.

За комментариями по данному случаю радио Baltkom связалось с Управлением по делам гражданства и миграции.

«К сожалению, в течение сегодняшнего дня просмотреть данные запрашиваемого вами лица в информационной системе нам не удалось из-за технического сбоя. Приносим извинения за доставленные неудобства, как только в нашем распоряжении появится ответ из отдела статуса лиц, мы с вами свяжемся», - ответили информационной службе радиоBaltkom.

В настоящий момент Герман Андреев играет в независимом российско-балтийском объединении выпускников театральных вузов. С этим объединением он должен приехать в Ригу на фестиваль. В Ригу они привезут спектакль «Как важно быть серьезным», где он играет главную роль. Он также он сыграл Ромео в фильме Мартинсонса «Ромео и Джульетта». А в конце марта у Германа должна состояться премьера в московском театре им. Ермоловой, который включил в репертуар дипломный спектакль «Ранчо» выпускников ГИТИСа.


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