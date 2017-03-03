В трех волостях впервые выявлена АЧС у кабанов

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 21 кабана, павшего от африканской чумы свиней (АЧС), в трех волостях болезнь обнаружена впервые, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

В Кюльциемской волости найдено шесть павших от АЧС кабанов, в Ивесской волости и в Залвесской волости Неретского края - по одному .

Таким образом, в этом году АЧС заболели 280 кабанов в 87 волостях 45 краев. В прошлом году болезнь затронула 1146 животных.

Реклама

Как сообщалось, в этом году АЧС заболели также более 13 тыс. домашних свиней на двух крупных фермах.