Рижская дума не возражает против выкупа Большого кладбища государством

Рижская дума готова взять на себя ответственность за Большое кладбище, но не возражает, если государство воспользуется правом первой руки на его покупку. Об этом агентству ЛЕТА сказал директор думского департамента собственности Олег Буров.

Рижская дума подала договор купли перед закреплением прав собственности в земельной книге в Госинспекцию по охране памятников культуры (ГИОПК) 17 февраля, и государство должно принять решение об использовании права первой руки на покупку в течение 60 дней, пояснил он.

Рижская дума была готова взять на себя полную ответственность за Большое кладбище и подписать акт сдачи-приемки еще 28 февраля.

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Как сообщалось, Министерство культуры получило от ГИОПК просьбу направить на рассмотрение в Кабинете министров проект распоряжения об использовании государством права первой руки на покупку садово-паркового архитектурного ансамбля «Большое кладбище».

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Минкультуры Даце Визуле, в своей просьбе ГИОПК указывает, что не располагает средствами для выкупа Большого кладбища. Минкультуры направило запрос Министерству финансов для оценки.

Решение об использовании государством права первой руки на покупку памятника культуры государственного значения, в данном случае, Большого кладбища, может принять Кабинет министров, тщательно рассмотрев информацию о возможностях его сохранения и дальнейшего развития, пояснила Визуле.

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