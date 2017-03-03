Бывший командующий НВС Граубе возглавит патриотический фонд «Namejs»

Раймондс Граубе
 

Раймондс Граубе. Фото: Evija Trifanova / LETA

Бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Раймонд Граубе стал председателем правления государственного фонда обороны и патриотизма «Namejs». Об этом агентству ЛЕТА сообщил он сам.

Цель фонда - способствовать патриотизму в латвийском обществе, чтить память погибших в международных операциях военных и оказывать поддержку ветеранам НВС и Земессардзе.

В правление фонда входят первый командующий Силами обороны Дайнис Турлайс, первый командующий НВС Юрис Далбиньш, советник президента Латвии по нацбезопасности Янис Кажоциньш, президент «Latvijas Mobilais telefons» Юрис Бинде, президент Латвийской академии наук Ояр Спаритис. Почетным председателем фонда является экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

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Граубе начинал свою службу в 1991 году в Земессардзе. Он командовал НВС с 1999 по 2003 год и с 2000 по 2014 год, затем по предложению президента был утвержден на второй срок, который истекает в 2018 году, но 25 октября 2016 года подал прошение об оставке.

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