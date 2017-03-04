История одной рижанки: когда приходит посылка от незнакомого человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Вам пришла неожиданная посылка. Причём от незнакомого человека из страны, где у вас нет знакомых. Что делать? Именно в такой ситуации оказалась одна рижанка, сообщает Русского вещания LTV7.

Рижанка Татьяна Галперина получила посылку. Расписалась в квитанции и лишь после этого обратила внимание на имя и адрес отправителя. Оказывается, посылка пришла из Казахстана. От некого Далияра Жансанбаева. Татьяна с таким человеком не знакома.

«Оказалось, там находится 3 упаковки. И в каждой мыло! Сверху написано эко. И никаких записок. Но больше всего меня поразило, что внутри лежала бумажка и там все мои данные», - возмущена женщина.

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Внутри посылки был листок с именем и фамилией Татьяны,

а также её адресом, номером телефона и логином, который она использует для входа в электронную почту.

«Меня напугала бумажка и недоумение вызвало мыло. Я ни у кого ничего не просила. Это странно конечно», - признается женщина.

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Помимо обратного адреса на упаковке указан телефон отправителя. Однако все попытки с ним связаться окончились без результата.

Откуда у отправителя могли быть личные данные Татьяны, в полиции — не делают предположений. Но говорят, что за последние годы с жалобами на подозрительные посылки к ним никто не обращался.

«Если человек получает незнакомую посылку, первое, на что надо обратить внимание, знает ли он отправителя. И вообще, указан ли отправитель на посылке.

При возникновении каких-либо сомнений или опасений насчёт посылки, лучше её не открывать.

А сразу обратиться в полицию, чтобы проверить, нет ли в посылке чего-то опасного», - объясняет представитель Госполиции Илзе Юревица.

Татьяна в полицию обращаться не стала. И теперь не может решить, что делать с присланным из Казахстана мылом. Выбросить — жалко. А использовать — страшно.


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