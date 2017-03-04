Во второй половине 2017 года в Крым на боевое дежурство будет поставлен второй полк зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Он разместится в западной части полуострова.

Об сроке размещения полка сообщил источник ТАСС в силовых структурах. «ПВО Крыма во второй половине 2017 года усилят за счет второго по счету полка С-400. Он будет дислоцирован в западной части полуострова», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Крыму развернут один полк С-400, дислоцированный в Феодосии. Он заступил на боевое дежурство 14 января этого года. По словам источника, в 2018 году боевой состав обоих полков планируется увеличить за счет включения третьего дивизиона. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

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С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. ЗРК предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

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