Исследование синоптиков: Латвию ждут экстремальные изменения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Peter Rowley

В будущем Латвия все чаще будет сталкиваться с нехарактерными для ее территории экстремальными погодными условиями, говорится в исследовании «Сценарии климатических изменений в Латвии», подготовленном Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Об этом свидетельствуют анализ текущих и предыдущих погодных условий и прогнозы климатических изменений в будущем, говорится в исследовании. Данные, полученные в результате этого анализа,

демонстрируют ярко выраженную тенденцию к значительной перемене климата и указывают на то, что климатические изменения могут носить экстремальный характер.

Средняя температура воздуха в Латвии продолжает повышаться, и самые значительные изменения произошли в зимний сезон и на востоке Латвии.

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Фото: www.meteo.lv

Также прогнозы ЛЦОСГМ свидетельствуют о повышении максимальных и минимальных температурных значений. То есть зимой существенного повысятся минимальные температурные значения, а летом - максимальные температурные значения.

Изменения температурных значений повлияют на частоту и продолжительность периодов жары, а также число тропических ночей и летних дней.

Вместе с тем сократится число морозных дней и дней без оттепели. Повышение температуры воздуха существенно повлияет на продолжительность периода вегитации. К концу столетия он может увеличиться примерно на один-два месяца.

Чтобы снизить климатические риски и возможные последствия, важно своевременно подготовить и ввести адаптационные мероприятия во всех сферах народного хозяйства, отмечается в исследовании.

Не менее важно своевременно обеспечить в Латвии развитие экономики с наименьшим объемом выбросов парниковых газов.

Подготовка исследования велась на средства финансового инструмента Европейской экономической зоны в рамках программы «Национальная климатическая политика» на 2009-2014 гг.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: LVĢMC veic vēsturisko klimatisko datu analīzi un arī nākotnes klimata pārmaiņu scenāriju izstrādi Latvijai

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