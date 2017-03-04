В течение последних суток продолжал повышаться уровень в Даугаве, также зафиксированы перепады уровня воды в низовье Огре, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На Даугаве около Пиедруи в Краславском крае начался ледоход и уровень воды постепенно повышается. С 20 февраля он поднялся более чем на четыре метра. Однако по сравнению с предыдущими годами уровень воды не так высок и весеннего половодья не ожидается.

Постепенно повышается уровень воды на Даугаве в районе Екабпилса, где в субботу утром он достиг 4,5 метров. Половодье в Екабпилсе начинается с отметки 6,3 метров.

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В низовье реки Огре в минувшие сутки в результате начавшегося ледохода зафиксированы перепады уровня воды в пределах одного метра, однако уровень воды был не так высок, как в пятницу.

На Гауе около Валмиеры уровень воды повысился на четыре сантиметра, около Сигулды остался неизменным. На Большой Югле уровень воды немного снизился.

В Лиелупе уровень воды существенно не изменился.

Как сообщалось ранее, из-за скудного снежного покрова большого половодья в реках Латвии не ожидается, к тому же на многих реках ледоход уже завершился.

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