В воскресенье похолодает и пойдет снег

 

Фото: flickr.com/Smabs Sputzer

Воскресенье выдастся пасмурным. Ночью и днем на большей части страны будет идти дождь и снег. Наиболее интенсивным снегопад станет вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. Слой снега может достичь нескольких сантиметров.

Восточный, северо-восточный ветер усилится, в порывах достигая 9-14 метров в секунду, на курземском побережье скорость ветра составит 17 метров в секунду.

Температура воздуха в воскресенье будет колебаться в пределах -2, +3 градусов, на самом юге страны составит +6 градусов.

Реклама

В Риге ожидается небольшой дождь и снегопад, который усилится к вечеру. Восточный, северо-восточный ветер тоже наберет силу до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +1, +2 градуса.

Еще по этой теме
Исследование синоптиков: Латвию ждут экстремальные изменения

Исследование синоптиков: Латвию ждут экстремальные изменения


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR
Земля
Земля, Kalngale, 30000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые готовят революцию в борьбе с раком Hi-Tech

Ученые готовят революцию в борьбе с раком

Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают Wo&Men

Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают

Названа причина «конца интернета» Hi-Tech

Названа причина «конца интернета»

Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши Wo&Men

Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши

«Как Волочкова растолстела»: балерина в купальнике стала моделью Showbiz

«Как Волочкова растолстела»: балерина в купальнике стала моделью

Погода

TVNET спрашивает

Что означает для тебя гражданство Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CLIENT SERVICE COORDINATOR
CLIENT SERVICE COORDINATOR
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 