В воскресенье похолодает и пойдет снег

Воскресенье выдастся пасмурным. Ночью и днем на большей части страны будет идти дождь и снег. Наиболее интенсивным снегопад станет вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. Слой снега может достичь нескольких сантиметров.

Восточный, северо-восточный ветер усилится, в порывах достигая 9-14 метров в секунду, на курземском побережье скорость ветра составит 17 метров в секунду.

Температура воздуха в воскресенье будет колебаться в пределах -2, +3 градусов, на самом юге страны составит +6 градусов.

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В Риге ожидается небольшой дождь и снегопад, который усилится к вечеру. Восточный, северо-восточный ветер тоже наберет силу до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +1, +2 градуса.

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