Снова на продажу: здание национальной библиотеки никто не покупает даже за 2,323 млн евро

 

Фото: LETA

В конце марта АО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ) повторно попытается продать с аукциона бывшее главное здание Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) на ул. Кр. Барона, 14, свидетельствует информация на сайте ВНИ.

Аукцион запланирован на 15 часов дня 31 марта в помещениях ВНИ в Риге на ул. Вальню, 28. Начальная цена установлена в размере 2 323 200 евро.

До этого было проведено уже шесть аукционов по продаже бывшего здания ЛНБ. На первом аукционе, состоявшемся 24 сентября 2015 года цена здания составляла 3,87 млн евро, на последнем аукционе, который прошел 19 января этого года, - 2,323 млн евро.

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Площадь бывшего главного здания библиотеки составляет 3968,9 кв. м.

Латвийская национальная библиотека в новые помещения в Пардаугаве переехала в 2014 году.

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