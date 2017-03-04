Число иностранных туристов в Латвии в этом году может вырасти

Туристы в Риге
 

Туристы в Риге. Фото: flickr.com/ Kārlis Dambrāns

В этом году число иностранных туристов в Латвии может вырасти на 5-10% по сравнению с предыдущим годом, сообщил агентству ЛЕТА член правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис.

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По его прогнозам, число зарубежных гостей в Латвии в этом году продолжит увеличиваться. Туристы будут приезжать и издалека. «Есть все предпосылки к тому, чтобы число иностранных туристов выросло в этом году в пределах 5-10%», - считает Пиннис.

Рост числа туристов будет связан с мероприятиями, которые в этом году пройдут в Риге, например, Европейской хоровой олимпиадой. Также в этом году Рижско-Гауйский регион станет гастрономическим регионом Европы, что также привлечет дополнительный интерес туристов к латвийским регионам.

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Прошлый год для отрасли тоже был в целом успешным. В Риге число туристов выросло на 7% по сравнению с 2015 годом, напомнил Пиннис.

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