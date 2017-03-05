Застеклили лоджию? Получайте налог на недвижимость в 15 раз больше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В свое время латвийцы активно застекляли балконы и лоджии — и мало кто думал, что это надо еще и согласовать в стройуправе. Элвира девять лет назад это сделала, однако не знала, что проект необходимо сдать в эксплуатацию. Теперь женщина должна заплатить налог на недвижимость по повышенной ставке — почти 650 евро, сообщает LTV.

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Элвира три года собирала все необходимые документы, чтобы в соответствии со всеми требованиями застеклить лоджию. Работы закончили уже девять лет назад, но только в этом она получила сообщение, что лоджия не сдана в эксплуатацию — и поэтому надо платить повышенную ставку налога на недвижимость, почти 650 евро.

«Я в отчаянии, потому что мне теперь через девять лет пришло оповещение, что мне надо платить штраф, что я не сдала объект. Но я не знала.

Я знаю, что виновата, но я не знала, что это надо было делать. Мне просто нечем платить», — рассказала Элвира.

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Дело в том, что, если за конкретный период не реализовано разрешение на строительство, самоуправление начисляет повышенный налог на недвижимость.

«В этом случае дама не сдала свой объект в эксплуатацию, и эти данные мы собираем автоматически и отправляем в Управление имуществом Рижской думы, где в соответствии с законом начисляют повышенную ставку налога на недвижимость», — пояснила представитель Рижской городской стройуправы Илзе Жука.

Элвире сумму насчитали с 1 августа 2016 года, поскольку стройуправа оценку делала в июле, указал глава Управления муниципальных доходов Рижской думы Илмар Зиедонис.

Большинство рижских балконов и лоджий застеклены самовольно без проекта и согласования.

Элвире, которая хотела все сделать по закону, но не сдала объект в эксплуатацию, придется платить налог, в 15 раз превышающий прошлогоднюю сумму.

По подсчетам столичной стройуправы, в Риге в данный момент 211 тысяч застекленных балконов и лоджий.

Разрешая проблему с самовольным застеклением, ведомство обратилось в Министерство экономики с просьбой решить вопрос: указать «час Х», после которого нарушитель освобождается от штрафа — если балкон или лоджия не создают угрозы.

В результате в плюсе останутся те, кто проект не согласовывал — в отличие от Элвиры.

«Дама могла попросить стройуправу пойти навстречу и максимально быстро принять эту работу в эксплуатацию. Вместе с тем, получив эту информацию, повышенный налог пересчитаем», — указал Зиедонис.

Рижская стройуправа же советует обращаться в Государственную земельную службу (ГЗС).

«Ей надо обращаться в ГЗС, актуальное инвентаризационное дело надо сделать и надо идти в стройуправу, заполнять заявление, что хочет сдать в эксплуатацию. И как можно быстрее мы отреагировали бы, приняли бы в эксплуатацию, и этот налог можно было бы пересчитать», — добавила Жука.

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