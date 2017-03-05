Депутат: вкладываем сумасшедшие деньги, а работать некому

Андрей Клементьев
 

Андрей Клементьев. Фото: Ieva Lūka / LETA

Протесты медиков по поводу небольших зарплат, напрямую связаны с несовершенством действующей налоговой системой. С таким утверждением в эфире радио Baltkom выступил член парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам Андрей Клементьев.

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Он считает, что низкие доходы и высокие налоги вытеснили и продолжают вытеснять из страны специалистов, в которых сегодня нуждается государство.

«Мы закончили строительство одного из самых грандиозных медучреждений в Задвинье и сдали его в эксплуатацию. У нас есть очень большой, современный операционный блок, палаты интенсивной терапии. Но, к сожалению, там просто не кому работать. Отставки руководителей медучреждений как раз связаны именно с этой проблемой.

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Они не использовали данные им ресурсы.

Получилось, что мы вложили сумасшедшие деньги в аппаратуру, а люди этим не пользуются.

Ответы руководителей больниц простые: некому работать. Без нормального налогового подхода к человеку, чтобы у него оставалось больше финансовых средств после уплаты налогов – мы не получим ни одной отрасли с качественным конечным продуктом», - считает Клеметьев.

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