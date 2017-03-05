Художница продает семейные реликвии, чтобы заплатить налог за дом в Межапарке

Джемма Скулме
 

Джемма Скулме. Фото: Evija Trifanova/LETA

Дом известной латвийской художницы Джеммы Скулме в Межапарке — одновременно и ее мастерская, и хранилище работ. Строить его начали почти 60 лет назад. В последние годы налог на недвижимость стремительно рос: в 2017-м сумма почти достигла 3500 евро в год. Чтобы оплатить счет, пришлось продать семейные реликвии,сообщает LTV.

Джемма Скулме, которая «и в 90 всё ещё оптимистка», называет дом в Межапарке своим духовным пространством. Здесь рождаются идеи и вдохновение. Большая роль и у сада, окружающего дом, который Скулме вместе с родителями начала строить в 1958 году. В те времена Межапарк был рабочим районом с гораздо большей, чем сегодня, плотностью населения.

Однако за последние 20 лет ситуация изменилась: по мере роста цены сделок с близлежащими зданиями, существенно выросли налоги и для тех, что здесь живет десятилетиями и продавать собственность не собирается.

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Стоимость квадратного метра земли в некоторых местах Межапарка составляет от 70 до 100 евро, однако даже в пределах нескольких кварталов она может колебаться — на противоположной стороне улицы она достигает 180 евро. Во многих местах кадастровая стоимость, на основании которой рассчитывается налог, уже сейчас близка к рыночной, что влияет и на сумму налога.

«Только налога насчитали 3 490 евро, в месяц выходит 291 евро.

Нас шестеро. Трое из нас — пенсионеры, и двое из них — с очень маленькими пенсиями. А остальные еще растут, учатся», — рассказала Скулме.

«Мы были вынуждены расстаться с нескольким семейными реликвиями, чтобы заплатить и налог, и за дом. Фарфор, который дед покупал, который ему дарили», — рассказал сын художницы Юрис Димитерс.

За последние три года сумма действительно существенно изменилась: 2 240 евро в 2015 году, через год уже 3009 евро, а в нынешнем году — почти 3,5 тысячи.

Министерство юстиции указывает, что

в прошлом году база кадастровой стоимости не менялась и в таком сильном приросте суммы налога виновата Рижская дума.

«Необходимо считаться с тем, что ставка с 1% поднята до 1,5%. Так что, даже если стоимость земли была одинаковой, такое изменение ставки означает внушительный счет. И если самоуправление не предусмотрело никаких скидок, разумеется, окончательная сумма вырастает на 50%», — заявила LTV заместитель госсекретаря Минюста Лайла Мединя.


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